الشيبي يقدم بلاغا جنائيا ضد حسين الشحات

كشفت مصادر بنادي بيراميدز عن أن وكيل اللاعب المغربي محمد الشيبي أجرى اتصالات بمسئولي السفارة المغربية في القاهرة من أجل تقديم بلاغ جنائي ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بعد تعديه عليه بالضرب وتهديده وترويعه خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

أوضح المصدر أن اللاعب قرر التوجه للنيابة العامة برفقة محامي السفارة المغربية لتقديم بلاغ جنائي ضد اللاعب الذي تعدى عليه وذلك موثق بالفيديوهات بجانب تهديده وسبه بالألفاظ الخارجة.

كما قرر وكيل الشيبي تقديم شكوى أخرى للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ضد لاعب الأهلي بسبب ذات الواقعة.

وقررت إدارة بيراميدز في وقت سابق تقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات للجنة الانضباط باتحاد الكرة وكذلك إدارة رابطة الأندية المحترفة.