سعر مرسيدس AMG GLC الأيقونية بالسوق المحلي | صور

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن ضم طرازيين جديدين الي عائلة GLC ، وتم إنتاج النسختين من مجموعة AMG التابعة لشركة مرسيدس ، وتعتمد السيارتين الجديدتين علي نظام الدفع الهجين، وتنتمي مرسيدس AMG GLC الأيقونية الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مقصورة مرسيدس AMG GLC الـ SUV

- مواصفات مرسيدس AMG GLC

تظهر سيارة مرسيدس AMG GLC الـ SUV بممتص صدمات متوائم، ونظام توجيه للمحور الخلفي، وبها شبكة مبرد، وفتحات تهوية كبيرة، ومكونات إيروديناميكية، وتجهيزات جلدية، ومقود AMG، ونظام الملتيميديا MBUX.

- محرك مرسيدس AMG GLC

سيارة مرسيدس AMG GLC الـ SUV

تعمل سيارة مرسيدس من نسخة AMG 43 4Matic بتقنية الدفع الهجين المعتدل، وتنتج مرسيدس AMG GLC الأيقونية قوة 421 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية .

مرسيدس AMG GLC الـ SUV

بالإضافة الي أن نسخة مرسيدس AMG 63 S E Performance تعمل بنظام الدفع الهجين Plug-in، وتنتج مرسيدس في هذه النسخة قوة 680 حصان، ويمكنها أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 12 كم قبل الحاجة الي تزويدها بالوقود أو شحن بطاريتها، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 3.5 ثانية .

سيارة مرسيدس AMG GLC الـ SUV

وتصل قوة سيارة مرسيدس AMG GLC الـ SUV الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وتعمل تلك النسخة بقوة الدفع الرباعي للعجلات .

- سعر مرسيدس AMG GLC

والجدير بالذكر أن سيارة مرسيدس AMG GLC الـ SUV سيتم طرحها في الأسواق بسعر 90 ألف يورو، أي ما يعادل 3 مليون جنيه تقريباً.