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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG GLC تظهر لأول مرة بقوة هجينة تصل إلى 671 حصانا

مرسيدس AMG GLC
مرسيدس AMG GLC

بعد الظهور الأول لسيارة مرسيدس GLC الجديدة ، تطلق شركة صناعة السيارات الألمانية اليوم إصدارات AMG-ifiedمن سيارات الدفع الرباعي المدمجة، تعد سيارة 2024 Mercedes-AMG GLC43 و 2025 Mercedes-AMG GLC63 S E Performanceمن أقوى نسخ GLC حتى الآن.

مرسيدس AMG GLC

وتعتبر سيارة GLC43 "قاعدة" AMG للمجموعة ، حيث تجمع بين محرك سعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني ومولد بدء تشغيل متكامل لإنتاج 416 حصاناً، هناك أيضًا قوة إضافية تبلغ 13 حصانًا متوفرة عبر مولد التشغيل بسرعات منخفضة.

مرسيدس AMG GLC

تأتي مجموعة نقل الحركة الهجينة الخفيفة مع ناقل حركة متعدد القابض بتسع سرعات ونظام دفع رباعي 4Matic، كما هو الحال في موديلات AMGالأخرى مثل E63، فإن ما يسمى بعلبة التروس Speedshift MCTتتميز بقابض بدء التشغيل الرطب - لتحل محل محول عزم الدوران - الذي يوفر تشغيلًا أكثر سلاسة بسرعة منخفضة واستجابة أفضل للخانق. 

 

تحصل GLC43على توجيه للمحور الخلفي وتعليق هوائي قياسي مع التخميد التكيفي كجزء من نظام AMG Ride Control.

مرسيدس AMG GLC

لكن الانتقال إلى GLC63 S E Performance (كما هو الحال في GLC المنتهية ولايته ، لا يوجد طراز 53) لا يمنحك محرك V8، بدلاً من ذلك ، يعمل محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني مع محرك كهربائي مثبت في الخلف لإنتاج 671 حصانًا و 752 رطلاً من عزم الدوران. 

 

ينتج هذا المحرك المزود بشاحن توربيني 469 حصانًا و 402 رطلًا فقط، مما يجعله أقوى أربع أسطوانات في العالم، ويولد المحرك الكهربائي قوة تصل الى 201 حصان.

مرسيدس AMG GLC

تتسارع السيارة إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.4 ثانية فقط، والسرعة القصوى محدودة إلكترونيًا بـ 171 ميل في الساعة، يستخدم 63 نفس ناقل الحركة متعدد القابض بتسع سرعات ويتميز بالدفع الرباعي القياسي 4Matic. 

 

يجب أن تكون الترقيات المرئية بين هذين الطرازين من AMG ونظرائهما من سيارات بنز واضحة، الشبكة الفريدة ذات الشرائح العمودية هي أكبر عامل تمييز ، في حين أن مآخذ الهواء الأكبر والمزيد من لمسات الكروم تتناثر على الواجهة الأمامية لكلتا السيارتين. في الجزء الخلفي ، تتميز GLC43 بأنابيب عادم مزدوجة مستديرة بينما تختار GLC63 مظهر شبه منحرف.

 

تم تحسين المقصورة الداخلية بشكل كبير ، مع مقصورة MB-tex القياسية والألياف الدقيقة أو خيار جلد نابا الكامل مع شعار AMG المنقوش على مساند الرأس الأمامية، ويمكن للمشترين الذين يبحثون عن شيء أكثر رياضية اختيار مقاعد الأداء.

مرسيدس AMG GLC

ينتقل نفس نظام MBUX الموجود في GLC الأساسي إلى طرازات AMG - ولكن الآن مع ميزات خاصة بـ AMG، تحتوي مجموعة العدادات والشاشة المركزية وشاشة العرض الاختيارية على رسومات AMG خاصة ، مع AMG Track Pace مدمج في نظام المعلومات والترفيه لتسجيل البيانات إذا قررت أن تأخذ أيًا من سيارات الدفع الرباعي هذه إلى المسار الصحيح.

 

يتم طرح سيارة 2024 Mercedes-AMG GLC43 SUV للبيع أولاً ، لتصل إلى الوكلاء الأمريكيين في أوائل العام المقبل، ولم تكشف مرسيدس أي تفاصيل حول الأسعار الرسمية.

 

MBUX mercedes amg Performance AMG GLC

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