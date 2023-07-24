عربية النواب: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 23 يوليو تاريخية

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها بمناسبة الذكرى ال 71 لثورة 23 يوليو 1952 بالتاريخية ، مؤكداً أن هذه الثورة الخالدة والعظيمة أسست للجمهورية الأولى التي قامت على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الشعب المصري، وانطلقت بالوطن من مرحلة التبعية إلى الاستقلال التي تكون فيها السيادة والكلمة للشعب.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن جميع القضايا والرسائل المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر لديها القدرة على مواجهة جميع التحديات التى تواجهها بما فيها التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ، مؤكداً أن ثورة 23 يوليو رغم مرور 71 عاماً عليها الا أنها لاتزال راسخة وخالدة في وجدان هذا الشعب المصري العظيم وجميع الشعوب العربية وأن هذه الثورة التاريخية أكدت أن هناك علاقة خاصة وابدية بين الشعب المصرى العظيم وجيشه الباسل الذى كان ولايزال وسيظل الدرع والسيف لحماية الأمن القومى المصرى والعربى لان شعب مصر نجح بكل كفاءة واقتدار في حماية ثورة 23 يوليو والوقوف في ظهر الضباط الأحرار الذين ثاروا على الحكم الملكي وإعلان الجمهورية المصرية ولذلك كانت تلك الثورة كانت علامة في التاريخ المصري الحديث.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من الانجازات لمصر والامة العربية وما زالت آثار انجازات هذه الثورة تتواصل حتى الآن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية موجهاً التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.