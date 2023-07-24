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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم الصلح.. محمد الشيبي: لن أسامح حسين الشحات

مشادة حسين الشحات
مشادة حسين الشحات ومحمد الشيبي

أكد المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز أنه لن يسامح حسين الشحات لاعب الأهلي، بعد الواقعة التي حدثت بينهما مساء أمس، الأحد، بعد مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري وانتهت لصالح الفريق السماوي 3-0.

وكان حسين الشحات نجم الأهلي، بعد قد تعدى بالضرب والسب على المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، في واقعة مثيرة للغاية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي عند الممر الخاص بغرف خلع ملابس الفريقين.

أزمة الشيبي وحسين الشحات

وكتب الصحفي المغربي الشهير جمال اسطيفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أوضح محمد الشيبي في اتصال أجريته معه قبل قليل أنه لم يسامح حسين الشحات على التصرف اللا أخلاقي الذي قام به ضده بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي”.

وقال الشيبي: “مازلت لم أستوعب ما حصل ومازلت تحت وقع الصدمة، وأما بخصوص الصلح المزعوم، فأنا لم أقم به، كل ما في الأمر أن مسؤولا في بيراميدز هو الذي طلب مني الخروج من غرفة الملابس، وانا بطبعي ألتزم بتعليمات إدارة النادي، ثم جاء اللاعب الذي قام بالاعتداء ليسلم علي من أجل التقاط صورة ليوهم الناس أنني سامحته”.

وتابع الشيبي: “أطالب بحقي كاملا، ولن أتنازل عنه، وقد جئت لبيراميدز لألعب كرة القدم وأتنافس وليس لأدخل حلبة صراع وكأننا في غابة”.

وأضاف: “نحن لاعبون ويشاهدنا الأطفال ومختلف الفئات العمرية، وإذا تحولت اللاعبون إلى ملاكمين دون التزام بالأخلاق فإن لا معنى لكرة القدم”.

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