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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مسافرون للسياحة تضع رؤية لتنشيط مدينة العلمين والساحل الشمالي

عاطف عبداللطيف
عاطف عبداللطيف

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إن مدينة العلمين والساحل الشمالي حاليا يعد من الوجهات السياحة المتميزة جدا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام لما يتمتع به من إطلالة متميزة  على البحر المتوسط  و مياه وجو رائعين يجذب السياحة من مختلف أنحاء العالم خاصة السياحة العربية والخليجية.


و أكد أن اهتمام الدولة بالعلمين الجديدة وما يتم على أرضها من مشروعات متنوعة  وعملاقة ووجود مقر للحكومة هناك تعقد به الاجتماعات و كذلك وجود المنتجعات السياحية الرائعة وكل هذا يشكل عنصر جذب كبيرا للسياحة بالمنطقة.

وأشاد بفكرة مهرجان العلمين الذي يقام في نسخته الأولى هذا العام ويستهدف جذب مليون ونصف المليون سائح لزيارة المدينة خلال موسم الصيف من خلال حفلات فنية ومسابقات رياضية متنوعة  و فعاليات ترفيهية متنوعة مؤكدا أن هذا المهرجان سيكون له صدى عالمي وعربي واسع ويشكل عنصر تسويق متميزا لهذه المنطقة.

وطرح د. عاطف عبد اللطيف عددا من المقترحات ليكون الساحل الشمالي ومدينة العلمين بهم نشاط وحركة طوال العام ولا يقتصر على موسم الصيف فقط وذلك لاستثمار الامكانيات الهائلة بهذه المدينة وذلك من خلال التوسع في انشاء الجامعات هناك و تشغيل مطار العلمين بشكل كبير ووضع المدينة على خريطة السياحة العالمية من خلال المشاركة والتسويق لها في البورصات السياحية العالمية و ووضع تصور لفعاليات وأحداث طوال العام .

وأكد أيضا على ضرورة خدمات لوجيستية طوال العام ويمكن تسويق العلمين الجديدة بشكل مختلف طوال العام على أنها مدينة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض طوال العام وهي مؤهلة بشكل قوي لجذب سياحة المعارض والمؤتمرات.

و شدد على ضرورة إنشاء غرف فندقية داخل القرى والمنتجعات السياحية بالساحل والعلمين كشرط للترخيص وكذلك تحويل الشاليهات والوحدات بالقرى السياحية هناك لتكون غرفا فندقية طوال العام من خلال تشكيل إدارة لذلك من وزارة السياحة بالتنسيق مع الملاك هناك في حالة الرغبة في التأجير الفندقي وذلك من خلال ويب سايت أو بوابة إلكترونية من خلال شركة خاصة للادارة والصيانة  مقابل عمولة تشرف عليها وزارة السياحة وتضم جميع بيانات ومواصفات الوحدات والشاليهات الراغبة في التأجير الفندقية بإشراف وزارة السياحة.

وأكد على ضرورة تفعيل وتشغيل مطار العلمين ومطروح طوال العام لانه لا سياحة بدون طيران والتوجه لانشاء مكاتب إدارية وتجارية ومدارس أجنبية  ودولية وكل هذا سيجعل العلمين الجديدة والساحل الشمالي نابضا طوال العام خاصة تواجد أسعار مناسبة .

واقترح ربط السياحة الشاطئية والترفيهية بالسياحة الثقافية والأثرية من خلال تفعيل رحلات الطيران بشكل أكبر من مطاري العلمين ومطروح الى الأقصر وأسوان ويتم ذلك من خلال برامج سياحية تجمع بين السياحة الترفيهية والثقافية وسياحة كبار السن واعداد مراكز استشفاء عالمية بالعلمين ويمكن أيضا إعداد برامج سياحية بين العلمين ومطروح وسيوة.

ونادى عاطف عبد اللطيف بضرورة انشاء مارينا دولية ويتم تنشيط خطوط بحرية أغلب اوقات العام من العلمين ومطروح الى ايطاليا واليونان وقبرص والجنسيات الأخرى المطلة على البحر المتوسط وهذا يمكنا من تسويق العلمين وأثارها  التاريخية و كذلك مطروح.

وأكد كل هذا يتطلب إعداد ودراسة برامج سياحية تربط بين القاهرة والعلمين والعلمين والأقصر وأسوان ويستلزم هذا وجود طيران شارتر لتنفيذ هذه البرامج.

مسافرون البحر المتوسط الدكتور عاطف عبد اللطيف السياحة السياحية العالمية العلمين الجديد العلمين الجديدة

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