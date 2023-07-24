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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير صادم | 1300 موقع في أمريكا ملوث بالنفايات الخطرة

صدى البلد

كشف تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن 1300 موقع في أنحاء الولايات المتحدة، تم تصنيفها على أنها خطرة، بسبب تلوثها بالنفايات الخطرة.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” قالت الوكالة إن أكثر من 1300 موقع ملوثة أو معرضة لخطر التلوث، وتشكل خطرا على الصحة لأنها تلوثت بالنفايات الخطرة، مشددة على أن تطهير هذه المواقع يعتبر أولوية وطنية.

وتشمل هذه المواقع مناطق التعدين أو ردم النفايات أو منشآت صناعية سيئة الإدارة.

ووفقا للقائمة التي نشرتها الوكالة فهناك 1336 موقعا تعتبر شديد الخطورة، و40 موقعا إضافية معرضة لتصبح شديدة التلوث، مبينة أنه في Silicon Valley في كاليفورنيا المناطق الملوثة هي التي يلوث فيها مصنعو أشباه الموصلات المياه الجوفية.

وفي أوكلاهوما، التلوث سببه مصفاة نفطية تلوث التربة والمياه. في ألاباما، الثلوث سببه شركة تنتج المبيدات وتتخلص من النفايات في حفر مفتوحة، وانتهى الأمر بهذه المواد الكيميائية بالتدفق إلى الأنهار والأراضي القريبة.

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