نقاش يُشعِل النار في سيارة ابن عمه بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق في سيارة ملاكي، بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي، دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحريق بالسيارة رقم محدد ملاكي ملك المدعو "احمد ي.أ.ع- 32 سنه- تاجر خضروات- ويقيم بذات الناحية"، أثناء توقفها أمام منزله، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون حدوث إصابات.

وأفاد مالك السيارة بمضمون ما تقدم، واتهم نجل عمه المدعو "عماد ح.أ.ع- 26 سنة- نقاش- ويقيم بذات الناحية"، بإشعال النيران بالسيارة؛ بسبب خلافات على الميراث مُضيفًا بإحتراق السيارة بالكامل.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.