مصرع معلم أسفل عجلات سيارة في سوهاج

لقى معلم في نهاية العقد السادس من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات سيارة بشارع سيدي كمال الدين دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة مُعلم أسفل عجلات سيارة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو "محمود س.ح.ع- 33 سنه- سائق- ويقيم دائرة المركز"، اختلت عجلة القيادة بيديه وإصطدم بالمدعو "خلف ح.ع.م- 58 سنة- مُعلم- ويقيم دائرة المركز"؛ ما نتج عنه لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات السيارة المُشار إليها.

وبسؤال شقيق المتوفي المدعو "كمال ح.ع.م- 62 سنه- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة، قرر بأنه أثناء قيادته السيارة فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.