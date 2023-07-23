عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع معلم أسفل عجلات سيارة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى معلم في نهاية العقد السادس من العُمر، مصرعه، أسفل عجلات سيارة بشارع سيدي كمال الدين دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة مُعلم أسفل عجلات سيارة دائرة المركز.

ترعة الجنبية تخطف روح طالب في سوهاج

محافظ سوهاج يُعلن إزالة 199 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو "محمود س.ح.ع- 33 سنه- سائق- ويقيم دائرة المركز"، اختلت عجلة القيادة بيديه وإصطدم بالمدعو "خلف ح.ع.م- 58 سنة- مُعلم- ويقيم دائرة المركز"؛ ما نتج عنه لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات السيارة المُشار إليها.

وبسؤال شقيق المتوفي المدعو "كمال ح.ع.م- 62 سنه- بالمعاش- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة، قرر بأنه أثناء قيادته السيارة فوجئ بالمتوفي يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سيارة معلم إخميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

متحدث الكهرباء يفسر التحذير العاجل حول مواعيد فصل التيار من منتصف الليل

مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي ورضا سليم

موضوعات متعلقة

تحرير 152 محضرا تموينيا في سوهاج خلال يومين

ترشيحاتنا

أدعية ختم القرآن الكريم.. لا تنساها فيها راحة نفسية وطمأنينة

شيفروليه تكشف عن ترافيرس 2024 العملاقة.. صور

الجنيه الإسترليني يتجه لأطول موجة هبوط منذ عهد ليز تراس

عمرو أديب يكشف تفاصيل خناقة مرتضي منصور.. ويوجه رسالة قاسية لميدو| فيديو

حكم قراءة القرآن من التليفون المحمول.. هل مثل ثواب المصحف

سعر أشهر أعيرة الذهب اليوم 23-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ