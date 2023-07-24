هجرة العصفور الأزرق إلى الأبد .. تويتر يفاجئ المستخدمين بتغيير جديد

أعلن موقع التدوينات القصيرة تويتر عن أكبر تغيير له، حيث تم تغيير شعار العصفور الأزرق الذي طالما اشتهر به تويتر منذ إنشائه إلى علامة جديدة تماما ستكون عبارة عن حرف X، كما سيحصل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مزيد من التغييرات الجريئة.

وأعلن مالك تويتر، إيلون ماسك عن خطته لاستبدال شعار العصفور الأزرق الشهير بحرف "X" عبر مقطع فيديو قصير على حسابه الرسمي، حيث سيبدأ التغيير تدريجيًا للمستخدمين خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيتم تغيير عنوان إلى URL X.com .

وسيعيد عنوان الويب الجديد لـ تويتر ( URL X.com ) توجيه المستخدمين تلقائيًا إلى Twitter تويتر، ويُعد التغييران معًا أحدث التغييرات وأكثرها إثارة للجدل في النظام الأساسي لـ تويتر منذ شراء إيلون ماسك له العام الماضي.