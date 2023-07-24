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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. رد فعل ساخر من شيكابالا بعد عقوبة حسين الشحات

صدى البلد

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا  تعليقا ساخر علي عقوبة حسين الشحات بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وكتب شيكابالا : قانون ساكسونيا.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، بمشاركة حسين الشحات في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز، نشبت أحداث مؤسفة بطلها حسين الشحات نجم النادي الأهلي بعدما قام بصفع لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

وشنت وسائل الإعلام المغربية، هجوما عنيفا على حسين الشحات بعد واقعة صفعه محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

أثارت واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، جدلا كبيرا بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري أمس الأحد.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي عقب مباراة بيراميدز ضد اللاعب محمد الشيبي طبقا لقائمة العقوبات.

واعتدى حسين الشحات، نجم الأهلى، بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وصفعه على وجهه ، في واقعة غريبة عن الكرة المصرية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي في الممر الخاص بغرف خلع الملابس في ستاد 30 يونيو.

عقوبة حسين الشحات
من ناحية أخرى، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض غرامة مالية كبيرة ضد حسين الشحات، وفقا لبيان النادي الأهلي أمس، عقب انتهاء المباراة مع بيراميدز، بينما أصدر نادي بيراميدز، بيانا رسميا، معلنا فيه التقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتدائه على محمد الشيبي.

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