أسامة الأزهري يزور ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف في العالم بماليزيا

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، العالم الأزهري، في جولة في العاصمة الماليزية (بوتراجايا)، (دار نشر القرآن) التابعة لمؤسسة (يايسن ريستو)، والتي تُعدّ ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف الشريف في العالم بعد مجمع الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري محاضرة هناك، وأجاب عن أسئلة الحاضرين.

وكان قد سبق للدكتور أسامة الأزهري زيارة المقر الأول لدار نشر القرآن في مدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور الماليزية، في زيارة سابقة لماليزيا قبل نحو أربع عشرة سنة.

وغادر الأزهري العاصمة بوتراجايا متوجها إلى مدينة (سرمبان)، عاصمة ولاية (نيجري سيمبلان)، وألقى محاضرة في مسجد قرية (باروي جايا) .

وكان قد سبق لسلطان نيجري سيمبلان أن استقبل الدكتور أسامة الأزهري في زيارة سابقة لماليزيا قبل ثلاث عشرة سنة.

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