متى تنتهي الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تصدم المواطنين

ردت الدكتور إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، على سؤالا بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب مصر ودولا عدة في العالم.



وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن الموجة مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي وفقا للخرائط، مضيفة أنه مع بداية الشهر المقبل سيحدث استقرار في درجات الحرارة وتكون في معدلاتها الطبيعية.

نسبة الرطوبة

وأضافت الدكتور إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن ما يحدث حاليا ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهذا الأمر يسبب زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.