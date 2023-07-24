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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى تنتهي الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تصدم المواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

ردت الدكتور إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، على سؤالا بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة والتي تضرب مصر ودولا عدة في العالم.

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هل تصل الحرارة لـ 60 درجة؟.. الأرصاد تحسم الجدل


وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن الموجة مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي وفقا للخرائط، مضيفة أنه مع بداية الشهر المقبل سيحدث استقرار في درجات الحرارة وتكون في معدلاتها الطبيعية.

 

نسبة الرطوبة

 

وأضافت الدكتور إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن ما يحدث حاليا ارتفاع في نسبة الرطوبة، وهذا الأمر يسبب زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

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