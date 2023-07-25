خبير أمن المعلومات يكشف تفاصيل جديدة عن تغيير شعار تويتر

أكد المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، أن، تويتر أسم كبير وتعمل منذ 17 عاما، ويستخدمه معظم رؤساء الدول ورجال الأعمال على مدار فترات طويلة.

وقال عمرو صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن ايلوت ماسك، أصدر بيان بأن تويتر تم تحويلة إلى "x"، وأكد أن العلامة التجارية سيتم تغييرها إلى هذا الحرف.

مليارات المستخدمين

وتابع خبير أمن المعلومات، أن أيلون ماسك، له عقلية مميزة، وله شركة بها إستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا، خاصة أن عدد متابعين تويتر يصل إلى مليارات المستخدمين.