فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

بعد قضائه أكثر من شهر في مصر، نشر التيك توكر الألماني نويل روبنسون الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” و “انستجرام” مقطع فيديو يوثق رحيله من مصر حيث أدى رقصته الشهيرة على ممشى أهل مصر.

وظهر في مقطع الفيديو المؤثر تفاعل العشرات خاصة من الشباب والمراهقين مع نويل روبنسون في الساعات الأخيرة له في مصر حيث كانوا يصفقون بحرارة بينما يرقص رقصته الشهيرة.

نويل روبنسون

وكتب التيك توكر الألماني نويل روبنسون على مقطع الفيديو: “جاء الكثير من الناس ليقولوا وداعا! أعدك بأنني سأعود! أنا أحب مصر!”.

وكان من بين تعليقات المصريين على فيديو نويل روبنسون: “تعال كل شهر”، “نورت مصر”، “كان نفسي أشوفك”، “هتوحشنا”، “مع السلامة”.