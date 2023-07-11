نويل روبنسون يشعل تيك توك بالرقص على أنغام السمسمية في بورسعيد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للشاب الألماني الأشهر على تيك توك، نويل روبنسون، أثناء وصلة رقص له داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد، حيث فؤجئ الحضور بوجوده وتصويره للمقطع على أنغام السمسمية.

ويظهر نويل روبنسون براعة كبيرة في الرقص على انغام السمسمية، وهي الآلة الموسيقية الشعبية الأشهر داخل محافظة بورسعيد

الرقص الشعبي في بورسعيد

وكتب روبنسون البالغ من العمر ٢١ عاما، على مقطع الفيديو “الرقص الشعبي من مدينة بورسعيد المصرية”، كما حصد مقطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات على موقعي انستجرام وتيك توك.

نشأ نويل روبنسون في مدينة ميونخ في ألمانيا لاب ذو أصول أفريقية من نيجيريا، أسمر البشرة، وأم شقراء ألمانية، ما جعله يعيش ثقافتين مختلفتين أثناء طفولته.

واشتهر الشاب الراقص بشعره الكثيف المميز ورقصه المرح في الشوارع ومع المارة وأحيانا مع الشرطة في إشارات المرور.

ويقضي التيك توكر جولته في مصر بحماس كبير حيث زار مدن مختلفة وصور فيها فيديوهات عديدة أثارت إعجاب ملايين المتابعين له حول العالم، كان أبرزها مقطع داخل الطائرة للاعلان عن قدومه إلى مصر، وفيديو في اسوان مع فرقة موسيقية وأمام الاهرامات وداخل شوارع القاهرة مع الباعة والمارة وداخل المطاعم والمقاهي.