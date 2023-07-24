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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد 17 عاما.. العصفور الأزرق يتوقف عن تغريداته

صدى البلد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "بعد 17 عاما.. العصفور الأزرق يتوقف عن تغريداته"، حيث جاء في التقرير، أنه في خطوة مفاجئة صدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة تويتر عشرات الملايين من المشتركين بعلامة جديدة بديلة للشعار الذي اعتادوا عليه.

وبعد سبعة عشر عاما من التصاقه بإحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة حول العالم، جرى اعتماد حرف x بلون أبيض وخلفية سوداء شعار جديد لتويتر، وعلى إثره تم تغيير صورة الحساب الرسمي على المنصة.

pain it black""، هكذا غرّد ماسك ضمن سلسلة من التغريدات قُبيل كشف الستار عن الشعار الجديد، ويبدو أنه يرغب في التخلص من العلامة المميزة للمنصة الشهيرة، حيث كتب سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر وتدريجيا كل الطيور.

واعتبر البعض قرار ماسك خطوة على الطريق الذي ينتهجه لتطوير تويتر إلى تطبيق شامل على غرار التطبيق الصيني "وي تشات"، فمنذ شرائه المنصة في أكتوبر الماضي غيّرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس، كما أن الرئيسة التنفيذية لتويتر التي جرى تعيينها حديثا نشرت سلسلة تغريدات داعمة لخطوة ماسك وقالت إنها تتوقع تحول خدمة إكس إلى سوق عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأمريكي إيلون ماسك التواصل الاجتماعي التطبيق الصيني العصفور الأزرق السلع والخدمات الذكاء الاصطناعي

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