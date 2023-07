وحش الهواتف الذكية.. تسريبات تكشف مواصفات جبارة لمنافس آيفون

7/25/2023 1:00:00 AM

الثلاثاء 25/يوليو/2023 - 01:00 ص 7/25/2023 1:00:00 AM

كشفت تسريبات أن هاتف Nothing Phone (2) القادم من شركة Nothing البريطانية سيحصل على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة والتي ستؤهله للمنافسة بشكل كبير مع هواتف آيفون وسامسونج القادمة، حيث سيقدم إمكانات جبارة مع سعر أقل.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Nothing Phone (2) سيحصل على تحسينات كبيرة في الكاميرا، حيث سيدعم الوضع الرأسي تكبير 2x، كما سيتم دعم التقاط الحركة في وضع 50 ميجابكسل وهناك أيضًا علامة مائية جديدة للصور.

وتتضمن المزيد من التحسينات التي ستضمها كاميرا هاتف Nothing Phone (2) تحديثا في تحسين فعالية HDR ، بالإضافة إلى وضوح الصورة المحسن عند التصوير بين 4x و 10x، كما تمت إضافة جودة الكاميرا المحسّنة عند استخدامها في تطبيقات الطرف الثالث أيضًا ، إلى جانب تقليل التأخير والاستقرار المحسّن.

وتتعلق التغييرات الأخرى المضمنة في التحديث بعناصر واجهة مستخدم الإعدادات السريعة ، والتي تتيح للمستخدمين إضافة مربعات الإعدادات السريعة الأكثر استخدامًا مباشرةً إلى الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل، علاوة على ذلك ، يمكن الآن إضافة الأدوات إلى شاشة القفل والشاشة التي تعمل دائمًا.

وسيأتي هاتف Nothing Phone (2) بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ،قياس 6.7 بوصة ، مع دقة 1080 × 2400 بيكسل ، وجودة +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية وزجاج Gorilla Glass 5 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيعمل هاتف Nothing Phone (2) بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، وقد تصل لـ 1 تيرابايت، نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم Nothing OS 2.0، مع بطارية سعة 4700 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.