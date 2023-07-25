كوريا الشمالية تطلق صاروخين بعد وصول غواصة أمريكية إلى الجنوب

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين ، بعد ساعات من وصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى قاعدة بحرية في الجنوب.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية بإطلاق كوريا الشمالية لما قالت إنه يمكن أن يكون صاروخا باليستيا. وقالت وسائل إعلام يابانية ، نقلاً عن مصدر بالحكومة اليابانية ، إنه ربما تم إطلاق عدة صواريخ.

تأتي التقارير وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية حيث تتخذ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خطوات لزيادة استعدادهما العسكري ضد برنامج الأسلحة الكوري الشمالي من خلال نشر أصول عسكرية استراتيجية أمريكية.

وردت كوريا الشمالية بغضب قائلة إن مثل هذا الانتشار يمكن أن يفي بمعايير استخدامها للأسلحة النووية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تتشاور عن كثب مع حلفائها بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ ، والتي وصفتها بأنها تزعزع الاستقرار.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان يوم الاثنين أن عمليات الإطلاق لا تشكل تهديدًا فوريًا للأفراد والأراضي الأمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة.

في وقت سابق يوم الاثنين ، دخلت غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية قاعدة بحرية في جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية لتحميل الإمدادات العسكرية أثناء القيام بمهمة عملياتية غير محددة ، حسبما ذكرت البحرية الكورية الجنوبية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، أطلقت كوريا الشمالية وابلاً من صواريخ كروز في البحر قبالة ساحلها الغربي.

في الأسبوع الماضي ، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية باليستية ، في ذلك الوقت بعد وصول غواصة أمريكية مسلحة نوويًا إلى ميناء كوري جنوبي للمرة الأولى منذ الثمانينيات.