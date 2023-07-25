طريقة عمل الفراخ المغربي بالزيتون

الفراخ المغربي هي وصفة شهية ومشهورة في المطبخ المغربي والعربي، وهي عبارة عن دجاج متبل ومشوي بالفرن، ويتم تقديمها مع الأرز والخضروات. وفيما يلي طريقة عمل الفراخ المغربي للشيف مفيدة عثمان.

المكونات لعمل الفراخ المغربي بالزيتون

- دجاجة مقطعة إلى أجزاء

- 2 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 2 فصوص ثوم، مفرومة

- 1/2 كوب زيت الزيتون

- 1/2 ملعقة صغيرة من الزعفران

- 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

- 1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

- ملح حسب الذوق

- عصير ليمونتين

الخطوات لعمل الفراخ المغربي بالزيتون

1. يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2. يوضع البصل والثوم وزيت الزيتون في قدر كبير على نار متوسطة، ويقلب حتى يصبح البصل شفافًا.

3. يضاف الدجاج إلى القدر، ويقلب حتى يتغير لونه.

4. يضاف الزعفران والكركم والفلفل الأحمر المطحون والفلفل الأسود المطحون والزنجبيل المطحون والملح، ويقلب جيدًا حتى يتوزع التوابل بالتساوي على الدجاج.

5. يضاف عصير الليمون ويقلب المزيج جيدًا.

6. يُغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، حتى ينضج الدجاج.

7. يُفرغ المزيج في صينية فرن ويوضع في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الدجاج مشويًا ومحمرًا بشكل جيد.

8. يُقدم الدجاج المشوي الساخن مع الأرز والخضراوات المشوية.

ملاحظة: يمكن إضافة الزيتون أو الحمص أو الشبت أو البطاطس إلى الوصفة حسب الرغبة.