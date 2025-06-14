دون وقوع إصابات.. اندلاع النيران في 3 أحواش بقنا

اندلع حريق في 3 أحواش بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع النيران في عدد من الأحواش بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، دون أن تسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل الفوري مع الحريق، قبل أن يمتد إلى المنطقة المجاورة.

بالانتقال إلى موقع الحريق، تبين اندلاع النيران فى 3 أحواش، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.