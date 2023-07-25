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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يقترب من حسم صفقة ساديو ماني

ساديو ماني
ساديو ماني

أكد تقرير صحفي، اقتراب نادي النصر السعودي من التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن اجتماع حاسم سيجمع ممثلي نادي النصر ووكيل الدولي السنغالي ساديو ماني، اليوم الثلاثاء، من أجل الاتفاق بشكل نهائي على بنود عقده مع العالمي، والذي سيمتد حتى عام 2026.
 

وأضافت أن الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال ساديو ماني، سيتولى مهمة التفاوض مع إدارة بايرن ميونخ لشراء المدة المتبقية في عقد النجم السنغالي، وسيحاول تخفيضه إلى أقل من 30 مليون يورو، وهوالمبلغ الذي يطلبه النادي الألماني من الأندية التي ترغب في ضم أسد التيرانجا.


وأوضحت أن ماني يمتلك عرضين من بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى عرض النصر ، الذي يعد "ضعف" المعروض عليه حتى الآن”.


ولفتت أن النصر بات قريبا من الحصول على خدمات ساديو ماني ، الذي كان يطالب بـ 100 مليون دولار في العام الواحد، قبل أن يتقلَّص المبلغ إلى 40 مليونًا.

 

منافس الزمالك


ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

 

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

النصر ماني ساديو ماني بايرن ميونخ الزمالك

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