عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي للأطفال الأيتام والشباب بفرع مكتبة مصر

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد احتفالية فرع مكتبة مصر العامة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات اليوم الترفيهي الثقافي الذي نظمته فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط بعنوان "يوم في حب مصر" بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وبمشاركة أطفال من دور الأيتام على مستوى المحافظة وشباب وفتيات من مراكز شباب مصر وبرلمان شباب المحافظة وإدارات الشباب على مستوى المراكز.

 وذلك في إطار الإحتفال بثورتي 23 يوليو و30 يونيو وتأتي تلك الأنشطة بناء على خطة المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

 جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبمشاركة العشرات من أطفال دور الأيتام وشباب وفتيات مراكز الشباب وبرلمان شباب المحافظة.

و بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين للأنشطة والألعاب التفاعلية للاطفال التي نظمتها شركة المياه بفرع المكتبة لحثهم على ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى لدى الأطفال والمراهقين والشباب من خلال تصميم وتنفيذ ألعاب وأنشطة تساعد على إدارك أهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها بطرق عملية.

محافظ أسيوط يصطحب الشباب لمركز تحكم ومراقبة الكهرباء لمتابعة سير العمل

بقرار محافظ أسيوط.. أماكن مستثناة من قطع الكهرباء| تعرف عليها


بعدها تفقد المحافظ الفاعلية الفنية والثقافية التي تم نظمتها المكتبة للأطفال الأيتام من مسرح عرائس وورش للرسم والتلوين وقراءة الكتب وغيرها من الفقرات وحرص المحافظ على التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلوى لإدخال البهجة والسرور عليهم كما وزع حقائب وزجاجات مياه خاصة بمبادرة ترشيد استهلاك المياه وردد مع الأطفال النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية رافعين أعلام مصر وأعلام عليها صورة الرئيس السيسي.


وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ فعاليات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام موجها مسئولي دور الأيتام بتنظيم رحلات دورية إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفاعليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم داعياً الله أن يحفظ مصر وأهلها وقيادتها وشرطتها والقوات المسلحة من أي سوء.


كما شهد المحافظ لقاء مع الشباب تم خلاله عرض لفيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "تطوير الريف المصري" والمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال 8 سنوات واستمع إلى فقرة شعرية لأحد الفتيات وتحاور مع الشباب مؤكدًا لهم حرصه على لقائهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

IMG-20230725-WA0034
IMG-20230725-WA0034
IMG-20230725-WA0035
IMG-20230725-WA0035
IMG-20230725-WA0032
IMG-20230725-WA0032
IMG-20230725-WA0015
IMG-20230725-WA0015
IMG-20230725-WA0017
IMG-20230725-WA0017
IMG-20230725-WA0018
IMG-20230725-WA0018
IMG-20230725-WA0020
IMG-20230725-WA0020
IMG-20230725-WA0019
IMG-20230725-WA0019
IMG-20230725-WA0021
IMG-20230725-WA0021
IMG-20230725-WA0024
IMG-20230725-WA0024
IMG-20230725-WA0023
IMG-20230725-WA0023
IMG-20230725-WA0022
IMG-20230725-WA0022
IMG-20230725-WA0029
IMG-20230725-WA0029
IMG-20230725-WA0027
IMG-20230725-WA0027
IMG-20230725-WA0030
IMG-20230725-WA0030
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مكتبة مصر العامة بأسيوط فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط إحتفالية فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط ثوره 23 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

بعد صدمة على معلول.. تقارير: الأهلي يقترب من ضم ظهير أيسر مغربي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مغالاة كبيرة.. مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ضم محمد رضا بوبو

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري

محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع مجمع الصناعات الحرفية بقرية الشامية

ترشيحاتنا

السعودية.. تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد

بسبب بولو الهاتشباك.. فولكس فاجن تتراجع عن تسريح العمال| تفاصيل

قرعة كأس الكونفدرالية.. تحديد منافس الزمالك المحتمل| تعرف عليه

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

أخبار تهمك| الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

انزل واكشف واطمن.. استعدادات مبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الثقافة السينمائية وسفارة بارجواي لإقامة نادى سينما شهرى.. صور

جائزة اليانصيب.. مفأجاة صادمة بعد إعلان إمرأة أمريكية فوزها بـ مليار دولار

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ