سارع بالتحديث.. آبل تصدر نسخة iOS 16.6 لمعالجة ثغرات أمنية

أصدرت شركة آبل الأمريكية أمس الاثنين نسخة iOS 16.6 وتحديثات لمنصات برامجها الأخرى ، وذلك لتلافي مخاطؤ أمنية وثغرات قد تهدد سلامة وأمن البيانات في أجهزتها.

أصدرت Apple أيضًا إصدارات iOS 15.7.8 و iPadOS 15.7.8 و macOS Monterey 12.6.8 و macOS Big Sur 11.7.9 مع إصلاحات الأمان نفسها لأجهزة آيفون و آيباد و مالك الأقدم.

iOS 16.6

تشير ملاحظات الإصدار إلى أن نسخة الـ iOS 16.6 والتحديثات الأخرى توفر "إصلاحات أخطاء مهمة وتحديثات أمنية ويوصى بها لجميع المستخدمين".

يوفر iOS 16.6 إصلاحات أمان مهمة وسد لثغرات قد يستخدمها مجرمي الويب، يعمل نظام التشغيل iOS 16.6 على إصلاح أكثر من 6 ثغرات أمنية في نواة النظام وتطبيق Find My و الشبكة العصبية لآبل، من بين الإصلاحات تصحيحات الثغرات الموجودة في نواة النظام و WebKit ، ومشاكل في محرك بحق سفاري Safari.

تم استغلال ثغرات kernel و WebKit بشكل نشط من بعض القراصنة خلال الفترة الماضية، مما يعني أن المتسللين استخدموها لاستهداف ضحايا وابتزازهم وسرقة أموالهم، قامت Apple سابقًا بإصلاح ثغرة WebKit عن طريق إصدار تحديث iOS 16.5.1 بتاريخ 12 يوليو، ومع التحديث الجديد تعالج المشكلة بشكل أكثر فعالية.

ما هي أجهزة iPhone التي يمكنها تشغيل iOS 16.6؟

إذا كان لديك آيفون موديل 2017 أو أحدث من ذلك، فستتمكن من تنزيل أحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بآبل، يعمل Apple iOS 16.6 على جميع أجهزة آيفون الجديدة بدءًا من iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X وما بعده ، ويتضمن هذا التحديث ميزات ذات صلة بجميع هذه الهواتف.

كيف يمكن الحصول على التحديث

افتح تطبيق الإعدادات Settings، وانقر على عام General، ثم تحديث البرنامج Software Update. بعد ذلك ، حدد تنزيل وتثبيت Download and Install,، وبالتالي تحصل على نسختك الجديدة المحدثة هذا تحديث حجمه متوسط ، بقياس أقل من 800 ميجابايت مع جهاز iPhone 14 Pro Max.