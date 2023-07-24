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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي آيفون.. تفاصيل

آبل تصدر تحذيرا عاجلا
آبل تصدر تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي آيفون

حذرت شركة أبل الأمريكية جميع مستخدمي هواتف آيفون من عمليات الاحتيال الشائعة التي تستهدف اختراق البيانات الخاصة بخدمة Apple Cash، الأمر الذي ينتج عنه سرقة معلومات حساسة للغاية والوصول إلى مبالغ مالية كبيرة. 

 

وأصدرت الشركة عددا من النصائح التي يجب الالتزام بها لتجنب عمليات الاحتيال، حيث نشرت آبل نصائح وتوصيات على صفحة الدعم الرسمية ، كما تناولت بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي تنشأ عند استخدام Apple Cash، كما نصحت بعدم مشاركة معلومات الخدمة مع أي شخص آخر.

 

وبحسب صحيفة “ ذا صن” فإن خدمة Apple Cash هي عبارة عن مساحة تخزين لمعلومات حصاسة للغاية، حيث يجب الحرص تماما أنه عند تخزين هذه المعلومات قد يتم اختراقها وبالتالي فقدان الكثير، ونصحت شركة آبل بالآتي : 

 

عدم إرسال أموال مقابل سلع لم يتم استلامها 


وتوضح آبل أنه يجب عليك فقط الدفع مقابل عنصر ما بمجرد استلامه، كما حذرت المستخدمون من توخي مزيد من الحذر عند استخدام Apple Cash للدفع مقابل العناصر عبر السوق عبر الإنترنت ، حيث سيكون استرداد المعاملة أكثر صعوبة.

 

عدم إرسال أموال مقابل شيك

 

وتحذر الشركة من قبول الدفع من أشخاص غير معروفين أو غرباء أو من الأشخاص الذين تعرفهم عبر الإنترنت فقط لأن هذا يمكن أن يكون وسيلة سهلة للمحتالين للمطالبة بالدفع في شكل Apple Cash. 

 

عدم إرسال الأموال إلى الشركات أو الوكالات الحكومية


يتظاهر المحتالون بأنهم شركات أو وكالات حكومية ، مدركين أن ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى إثارة الخوف لدى الناس واتخاذ إجراءات متهورة، ويجب أن تعلم أن معظم المؤسسات لن تطلب أبدًا مدفوعات من خلال هذه الطريقة.

 

عدم إرسال الأموال إلى شركة آبل أو الدعم الفني


وتحذر الشركة من إرسال الأموال عبر Apple Cash إليها أو إلى موظف في الدعم الفني، حيث توضح الشركة "لن تطلب آبل الدفع عبر Apple Cash ، ولن تطلب أبدًا كلمة مرور معرف Apple أو رموز التحقق أو رمز مرور الجهاز أو مفتاح الاسترداد أو أي تفاصيل أمان الحساب".

 


 

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