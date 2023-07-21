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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة جوجل ومايكروسوفت.. آبل تطلق أداة Apple GPT في 2024

آبل
آبل

تعمل شركة  آبل  Apple الأمريكية حاليا على تطوير أداة ذكاء اصطناعي توليدي خاصة بها على غرار ما تقدم شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مع "تشات جي بي تي" ChatGPT و Google مع روبوت Bard.

وفقًا لتقرير جديد صادر عن الصحفي "مارك جورمان" من وكالة "بلومبرج"، ابتكر عملاق التكنولوجيا الأمريكية روبوت محادثة يطلق عليه اسم  "Apple GPT" داخليا، و لم تحدد "آبل" بعد استراتيجية تقديم هذه الأداة لعملائها حتى الآن، ولكن يقال إنها ستعلن رسميا في العام المقبل.

آبل

يقول تقرير وكالة بلومبرج إن شركة آبل قامت ببناء الإطار الأساسي الخاص بالروبوت الخاص بها ويحمل الاسم الرمزي "Ajax" ، لإنشاء نماذج لغة كبيرة وهي الهيكل العظمي أو الأداة الرئيسية التي يقوم عليها أي برنامج ذكاء اصطناعي توليدي، ويعمل Ajax من خلال النظام السحابي "جوجل كلاود"  كما  تستفيد آبل من نموذج Ajax لإنشاء نماذج لغة كبيرة لتكون بمثابة النواة الأساسية لأداة على غرار ChatGPT.

يأتي تقرير الروبوت الخاص بشركة آبل تزامنا مع بحث الشركة عن مواهب في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، و نشرت العلامة التجارية عددًا قليلاً من إعلانات الوظائف على صفحتها المهنية بحثًا عن خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبحث عن مهندسين لديهم "فهم قوي لنماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي".

سبق شركات أخرى مثل جوجل Google و مايكروسوفت وميتا Meta تحركات آبل وبسرعة البرق تسابقت لإطلاق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية للجمهور ، فيما ظلت شركة Apple بعيدة عن هذا المجال لفترة طويلة دون الإعلان عن أي شيء يخص خططها المستقبلية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. 

‏تقارير تكشف تطوير آبل أداة ذكاء اصطناعي منافسة لـ ChatGPT

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على الرغم من أن شركة التكنولوجيا العملاقة أصدرت ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في منتجاتها وتطبيقاتها منذ سنوات، إلا أنها تتطلع الآن إلى مواكبة الأداة الأكثر طلبا في العصر الحالي، وهي أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن أن تساعد في إنجاز عدد كبير من المهام مثل صياغة المقالات والصور.

يقول تقرير بلومبرج إن شركة آبل تركز حاليا على علاج المخاوف المتعلقة بالخصوصية في برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها. قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، إنه على الرغم من أن شركة التكنولوجيا العملاقة ستضيف الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها بشكل أكبر وأكثر كثافة إلا أنها ستفعل ذلك على "أساس مدروس".

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