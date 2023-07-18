مفاجأة للجنس الناعم .. أخيرا لون جديد قادم لهواتف آيفون iPhone 15

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستضيف لونا جديدا لهواتفها القادمة iPhone 15، حيث ستحصل الهواتف على اللون الوردي “ البينك” وهو لون طال انتظاره من قبل عشاق ومحبي هواتف آيفون من الجنس الناعم، حيث يبدو أن الشركة قد تستجيب أخيرا لهذا المطلب.

وبحسب موقع Mashable فإن أحد الموظفين في شركة Foxconn - المصنع الرئيسي لهواتف آيفون - رأى رأى الألوان الجديدة التي ستحصل عليها هواتف آيفون القادمة iPhone 15، والتي من بينها سيكون اللون الوردي.

ومن المتوقع أن تحصل هواتف آيفون iPhone 15 والتي سيتم الإعلان عنها بحلول منتصف شهر سبتمبر القادم على 3 ألوان جديدة هي الأخضر والأصفر والوردي، حيث سيكون اللون الوردي هو أبرز هذه الألوان نظرا لانتظاره من قبل عشاق آبل من الجنس الناعم.

وفقا لموقع Mashable فإن التوجه الجديد لإطلاق هواتف iPhone 15 باللون الوردي قد يكون بسبب النجاح الكبير الذي حققه فيلم Barbie عالميا، حيث من المرجح أن يرتفع الطلب على الأشياء والمنتجات التي تحمل لورديا.

من ناحية أخرى، قال المحلل الشهير دان آيفز في Wedbush إن هواتف iPhone 15 ستحصل على تحسينات هائلة في تطبيق Health والتي ستعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، واقترح آيفز أن الترقية الصحية التي تدعمها آبل تتمتع بالقدرة على تصميم تدريبات المستخدم وخطط الوجبات وتتبع كل شيء من النوم إلى التنفس ببيانات أفضل، حيث ستفعل ذلك من خلال مراقبة التدريبات وخطط الوجبات وتتبع كل ما نقوم به بما في ذلك كيفية التنفس أثناء النوم.