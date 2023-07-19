"الآيفون السجادة".. تسريبات تكشف تطوير آبل لهاتف قابل للف

كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية تعمل على تطوير هاتف آيفون جديد بشاشة قابلة للف تشبه “السجادة” في طيها، حيث تشير عدد من الوثائق أن الشركة تريد دخول عالم فئة الهواتف القابلة للطي، ولكن لديها طموحات أكبر من مجرد إطلاق هاتف من هذه الفئة.

وبحسب موقع Macworld فإن شركة آبل قد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع مسجلة برقم (US-20230221766-A1) لشاشة قابلة للدوران مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO),

وتقول شركة Patently Apple إن آبل قدمت عرضًا مرنًا يمكن عرضه من أحد الجانبين أو كلاهما وستعتمد الشاشة على تقنية OLED أو micro-LED ، مع طباعة LED على قاعدة بوليمر مرنة.

وسيتم استخدام الزجاج المرن لهذا الغرض ؛ حيث يتصور أن سمك الطلاء الزجاجي في الداخل سوف يتناقص من الحافة إلى المركز ، مما يجعل الزجاج أكثر ليونة للدحرجة.

على الرغم من أن شهادات براءات الاختراع غالبًا ما تقدم لمحة عن مستقبل الشركات والمنتجات التي ستقدمها في المستقبل، إلا أنها لا تضمن إطلاق مثل هذا المنتج بالتأكيد، حيث عادةً ما تقوم الشركات بنشاط البحث وبراءات الاختراع في اتجاهات مختلفة ، حتى لو لم تكن هناك خطط فورية لخط إنتاج مطابق.