محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 29 من لحوم الأضاحي بإجمالي 2 طن

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، استلام الدفعة 29 من لحوم الاضاحي "اطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



وأشار المحافظ إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم إطعام الطعام 71 طنا، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية.



وأكد "مختار" أنه سيتم إيصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية إلي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.



وأشاد "المحافظ"جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

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