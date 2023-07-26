بعد ظهورها بكاش مايوه.. أجمل صور لـ نيرمين الفقي على البحر|شاهد

تصدَّرت الفنانة نيرمين الفقي، ا لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها بكاش مايوه أسود مثير.



واعتادت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.



وتتميز نيرمين الفقي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد نيرمين الفقى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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