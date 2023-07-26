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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فيديو| تحرك جديد من البنك الأهلي عن مصادر الأموال.. وأحمد موسى: برافو

صدى البلد

في تحرك جديد لـ البنك الأهلي، أكد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن البنك لن يسأل المودعين الراغبين في شراء الشهادة الدولارية عن مصدر الأموال.

وقال أبو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى (الذي أثنى على تحرك البنك الجديد وقال برافو كان لازم يحصل من زمان) في برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”: "لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين".

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الثلاثاء 25 يوليو 2023، عن تفاصيل إصدار البنك الأهلي لشهادتي إدخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 7%،  و9%، مشددًا على أن الهدف منها توفير العملة الصعبة من الدولار.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، طرح شهادة ادخارية بالدولار بعائد 7.5%، وتسمى الأهلي بلس، وشهادة ثانية اسمها “الأهلي فورًا” وهي شهادة دولارية، بعائد 9% شهريًّا.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن العائد من شهادتي الأهلي “بلس” و”فورًا” يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: “الشهادات ستكون متاحة أمام جميع المصريين في الداخل أو الخارج، ولغير المصريين، ويمكن كسر الشهادة بعد 6 أشهر”.

تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الإدخارية الدولارية

وأكمل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الإدخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من مستوى 6 تريليونات جنيه إلى  9.5 تريليون جنيه.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن بعض العملاء يحتفظوا بالعملة الأجنبية في منازلهم لذلك تم طرح شهادات دولارية بعائد أعلى لجذبهم، وهناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أنه يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الادخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال، وأنه تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه ارتفعت نسبة الودائع في البنوك كم 6 تريليون إلى  9.5 تريليون جنيه.

وأتم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، 18 مليار جنيه قروض من البنك الأهلي للتمويل العقاري، كما أنه سيتم فتح ميزة جديدة من خلال البنك الأهلي للمصريين بالخارج سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي تحرك جديد البنك الاهلي الشهادة الدولارية أحمد موسى

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