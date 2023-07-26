سرقة أموالك تتم بهذه الطريقة .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب وفيسبوك

أصدر عدد من خبراء الأمن السيبراني تحذيرا عاجلا لجميع مستخدمي فيسبوك وواتساب بعد قيام عدد من المحتالين باختراق حسابات المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك والتواصل مع الأشخاص الموجودين في قوائم أصدقائهم من خلال تطبيق ماسنجر وواتساب ثم سرقة أموالهم.

ويقوم المحتالون باختراق ملفات المستخدمين على فيسبوك والتواصل مع الأشخاص الموجودين في قوائم الأصدقاء، ثم يحاول المحتالون الاتصال بالمستخدمين، للتحدث عن عدة أغراض مختلفة، ثم البدء في طلب معلومات مهمة ومشاركة الكود السري.

ويتصل المحتالون بقوائم الاتصال الخاصة بالضحية ويطلبون منهم الاشراك في أنشطة ينظمونها، ويتم إرسال رابط إلى جهات الاتصال ويطلب من المستخدم النقر عليه ومشاركة OTP المكون من 6 أرقام.

وبمجرد أن يفعلوا الشيء نفسه ، يمكن للمحتالين الوصول إلى واتساب الخاص بهم من أجهزة مختلفة، حيث أن OTP هو رمز التحقق من واتساب، وبمجرد أن يشارك المستخدم الرمز مع المحتال ، يفقد المستخدم الوصول إلى حساب واتساب الخاص به ، حسبما ذكرت صحيفة Times of India.

ويتظاهر المحتالون بأنهم ضحية ويطلبون المساعدة المالية من جهة اتصال الضحية مع وعد بالسداد، في بعض الحالات ، وقد يطلب المحتالون من الضحية الاستثمار في العملة المشفرة لاستعادة الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم.