غدا.. تامر حسين يكشف حقيقة خلافه مع عمرو مصطفى فى "حبر سرى"

يحل الشاعر الغنائى تامر حسين ضيفًا في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، غدا الخميس المقبل الموافق 27 يوليو ، على شاشة "القاهرة والناس".

ومن المقرر أن يتحدث تامر حسين خلال لقائه في برنامج "حبر سري"، عن تفاصيل أعماله الفنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وعن كواليس تعاونه مع كبار المطربين في الوطن العربي، وعن حقيقة خلافه مع الملحن عمرو مصطفى والمطرب محمود العسيلي، وغيرها من الأمور.



وكان تامر حسين قد روج لحلقته في برنامج "حبر سري"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، حيث نشر مقطع البرومو الدعائي الخاص بحلقته، وعلق عليها قائلًا: "إن شاء الله الخميس القادم ٢٧ يوليو، هكون ضيف الإعلامية المتميزة أسما إبراهيم".

يذكر ان علق الشاعر تامر حسين على وجود صراعات و مشاكل بين تامر حسني وعمرو دياب، و رد قائلا: "عشان هذا الكلام كتبت لتامر حسني وكان كلام مستفز جدا، وعمرو دياب مش مهتم بمثل هذه الصراعات، والناس كانت عامله حساسية عشان محدش كسر هذه الأجواء وتامر بيحب عمرو دياب وبيحترمه جدا".

و كشف تامر حسين، في حواره ببرنامج "معكم"، مع منى الشاذلي على قناة سي بي سي، عن الكوبليه المحذوف من أغنية يوم تلات لعمرو دياب.

وذكر تامر حسين، كلمات الأغنية المحذوفة لأول مع الإعلامية منى الشاذلى، وهي: "ليه يا نوم صحيت ده يوم على كيفي حلم كان جميل كسرت مقاديفي لو حكيت للناس هيقولوا ده خيالي هيقولولي ده قصة من تأليفي".



وأكد أن عمرو دياب كان معترضا بشدة على بعض الكلمات من أغنية "يتعلموا يتعلموا"، وقال : “كان قايلي مش مقتنع وبعد تعديلات بيني وبين عمرو مصطفى بعتناها للهضبة وعجبته جدا".