سامسونج تفاجئ محدودي الدخل بموبايل جديد بمواصفات مميزة

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها ستطلق هاتف Galaxy F34 المميز خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن عدد مواصفاته حيث سيتم تخصيص الهاتف للفئة الشبابية، وسيكون سعره مناسبا لمحدودي الدخل والشباب.

ويأتي الإعلان عن الإطلاق الوشيك لهاتف Galaxy F34 بعد إصدار هاتف Galaxy F54 الشهر الماضي، والذي يأتي مع عدد من القدرات والإمكانات المتميزة، أبرزها معالج من نوع Exynos 1380من تصنيع الشركة نفسها.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy F34 سيأتي مع شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED ، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy F34 إعدادا ثلاثيا للكاميرا في الجزء الخلفي ، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة OIS، وقالت شركة سامسونج إن F34 سيأتي مع Fun Mode به 16 مؤثرًا مختلفًا للعدسة المدمجة، كما سيأتي أيضًا مع ميزة الكاميرا أحادية اللقطة التي تلتقط ما يصل إلى أربعة مقاطع فيديو وصور في لقطة واحدة.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy F34 بمعالج من Exynos لم يتم الكشف عنه، سيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، كما سيحتوي على بطارية جبارة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة ، يتم الإعلان عنها لتستمر حتى يومين بشحنة واحدة.