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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تعلق على علاقاتها مع الصين بعد تعيين وزير خارجية جديد

اليابان والصين
اليابان والصين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن اليابان تأمل في التواصل عن كثب مع الصين، بما في ذلك وزير الخارجية الجديد الدبلوماسي المخضرم وانج يي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو للصحفيين "من المهم بناء علاقة بناءة ومستقرة مع الصين من خلال الجهود المتبادلة".

وكان كبار الهيئة التشريعية في الصين، صوتوا أمس الثلاثاء، على إعادة تعيين وانج يي وزيرًا للخارجية وبان جونجشنج كحاكم للبنك المركزي.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، وقع الرئيس شي جين بينج أمرًا رئاسيا لتنفيذ القرار.

وترأس تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي لجمهورية الصين، الجلسة التي افتتحت صباح يوم الثلاثاء.

وتمت مراجعة مشروع تعديل للقانون الجنائي في الجلسة.

ويركز التعديل على تنفيذ مبادئ وسياسات اللجنة المركزية بشكل أفضل فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية المؤسسات الخاصة وفقا للقانون كما أنه  يحسن الشروط المتعلقة بجريمة تقديم الرشاوى وكذلك الفساد الذي يديره موظفو المؤسسة الخاصة.

اليابان وزير الخارجية الجديد الصين وانج يي الحكومة اليابانية الهيئة التشريعية في الصين

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