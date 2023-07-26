عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يتهم الغرب بمحاولة إفساد القمة الأفريقية الروسية

صدى البلد

اتهم الكرملين أمس الثلاثاء الغرب ، ولا سيما الولايات المتحدة بمحاولة إفساد القمة الأفريقية الروسية، التي مقرر لها أن تنطلق غدًا الخميس، عن طريق الضغط على الدول الأفريقية لعدم المشاركة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وستعقد القمة الأفريقية الروسية في سان بطرسبرج يومي الخميس والجمعة، سيحضرها الرئيس فلاديمير بوتين الذي من المتوقع أن يعقد محادثات فردية مكثفة مع القادة الأفارقة فرديين تركز على كل شيء من التجارة إلى الأمن وصفقات الأسلحة، و إمدادات الحبوب.

يأتي هذا الحدث، الذي من المتوقع أن يشهد توقيع العديد من الاتفاقيات، عقب قمة موسكو الأولى بين روسيا وإفريقيا في عام 2019.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الدبلوماسي الروسي ألكسندر بولياكوف قوله في وقت سابق من هذا الشهر، إن 49 وفدا أفريقيًا أكدوا مشاركتهم، سيمثل نصفهم تقريبًا رؤساء دولهم أو حكوماتهم.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الثلاثاء إن الغرب يبذل قصارى جهده لتخريب الحدث الروسي.

وقال بيسكوف: "عمليا، تعرضت جميع الدول الأفريقية لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة، والسفارات الفرنسية على الأرض لم تكن نائمة مع البعثات الغربية الأخرى التي تحاول أيضا القيام بواجبها لمنع عقد هذه القمة".

استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة زعماء الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن العام الماضي، سعيا لتعزيز التحالفات وسط الوجود الروسي والصيني المتزايد في القارة.

في غضون ذلك، أعلنت موسكو الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح لأوكرانيا- التي تقول هي والكثير من الغرب إنها تخوض حربًا وجودية ضد روسيا- بتصدير الحبوب بأمان من موانئها البحرية.

تحدثت روسيا عن إمكانية إمداد أفقر دول إفريقيا بالحبوب الرخيصة أو المجانية لتحل محل الحبوب الأوكرانية وتعويض أي نقص.

القمة الأفريقية الروسية موسكو الكرملين روسيا الغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

مفاجأة مدوية.. بند يتيح لنجم الزمالك فسخ تعاقده بعد 7 أيام

الجندي مديراً لأمن القاهرة وعبدالله للمباحث وعمارة للمرور وياسين للحماية المدنية

تحمل 3 آلاف سيارة متجهة لمصر.. اشتعال النار بسفينة شحن قبالة سواحل هولندا

المنتج أحمد الزواوي: اللي فيفي عبده فيه بسببي.. واذيتها زي ما أذتني

الكبانة بـ 10 آلاف جنيه بس| فتاة تثير الجدل بالساحل الشمالي وهجوم عنيف عليها

ترشيحاتنا

الشباب والرياضة واليونيسيف تنفذان تدريب مدربين برنامج مشواري ببور سعيد

حقيقة اكتشاف أخطاء في طباعة برايل على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً

وفاة نجمة شاعر المليون هلالة الحمداني

بعد حرق المصحف.. بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي

عقب عصيان جنود الاحتياط.. الكنيست الإسرائيلي يناقش في اجتماع سري كفاءة الجيش

القمة الروسية الإقريقية الثانية.. 5 أشياء يجب أن يحققها قادة القارة السمراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر نكتة عن أسعار السجائر| ماذا قال رئيس الشرقية للدخان؟

8 نصائح للحماية من موجة ارتفاع درجات الحرارة والشمس

هل توقعت عائلة سمبسون شعار X الجديد لـ تويتر؟ صورة ستصدمك

نصائح ضرورية لحماية الأطفال من حمو النيل في الحر الشديد

فيديو

مفاجأة قوية في أسعار الذهب وتفاصيل صرف الدولار

بقوة 5,3 ريختر.. تنبؤات العالم الهولندي عن وقوع زلزال مدمر في مصر

بعد انتقادها الفنانين الكبار.. مشادة كلامية بين بدرية طلبة وسلمى سلومة

300 مليون جنيه خسائر إلغاء الحفل.. حقيقة صورة ترافيس سكوت بالأهرامات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ