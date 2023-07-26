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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش يتدخل.. بيان عاجل من النيجر بشأن احتجاز الرئيس محمد بازوم

رئيس النيجر
رئيس النيجر

أعلنت الرئاسة في النيجر، اليوم الأربعاء، أن تحرك الحرس الرئاسي واحتجاز الرئيس محمد بازوم، لا يحظى بدعم من قوات الجيش.

 

وأضافت الرئاسة في النيجر في بيان صحفي لها، أن القوات المسلحة في النيجر جاهزة للتحرك ضد الحرس الرئاسي ما لم يتراجع.

 

وأعلنت مصادر في إدارة رئاسة النيجر أن الحرس الرئاسي يحاصر قصر الرئيس محمد بازوم، في العاصمة نيامي ويحتجزه، ولا يزال الوضع هادئا في منطقة القصر الرئاسي، ولم يسمع إطلاق للنار.

 

وأفادت صحيفة "جون أفريك"، نقلا عن مصدر عسكري إقليمي، بأن الرئيس محتجز من قبل جنود متمردين.

 

ووفقا لمصدر آخر أن رئيس النيجر آمن وبصحة جيدة ويتفاوض مع القوات المسلحة الآن.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن زعيم المجموعة التي تحاصر القصر هو قائد الحرس الرئاسي، اللواء عمر تشياني.

وذكرت صحيفة "موند" نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس أن الأمر لا يتعلق بانقلاب، ولكن الوضع متوتر بسبب بعض المشاكل مع الحرس الرئاسي.

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