عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ماذا جاء بوثيقة تنازل الملك فاروق عن حكم مصر؟ تفاصيل تاريخية مدهشة

صدى البلد

تمر اليوم ذكرى تنازل الملك فاروق عن عرش مصر على يد الضباط الأحرار فى يوليو سنة 1952، حيث أجبرته الثورة على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني، وتم توقيع هذه الوثيقة في قصر رأس التين بالإسكندرية في 26 يوليو 1952، وتشكلت لجنة الوصاية على العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم قام رشاد مهنا إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953. 

 نص وثيقة التنازل عن العرش 

أمر ملكي رقم 65 لسنة 1952: "نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة
ونزولا على إرادة الشعب ..

قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه .

txt

اليوم العالمي للشطرنج.. تنظيم ورش عمل من سن 9 سنوات بمتحف الطفل

txt

عدو المرأة.. توفيق الحكيم وضع شروطا قاسية للزواج قبل ارتباطه

فى تمام الساعة السادسة والعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار والذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله ونفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته وإعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.

الملك فاروق أحمد فؤاد الثاني الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب اليخت الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 مباراة| إعلامي: إيقاف كهربا عن اللعب بجميع مسابقات الكرة خلال أيام

هل يقصد "من النيل للفرات"؟| "وشم" باللغة العبرية على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز.. القصة الكاملة

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

مبلغ خرافي.. فيوتشر يوافق على بيع نجمه إلى الزمالك

الأهلي مش عايز يخسر| حسين الشحات يواجه عقوبة الحبس.. و5 حالات للضرب جنائيا

قناة مصرية تنقل مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية

استعدوا لـ72 ساعة نار|الأرصاد تفجّر مفاجأة صادمة بشأن الطقس.. وتطلق تحذيرًا عاجلًا

مساعد وزير التنمية المحلية يعلق على مقترح غلق المولات 10 مساء| خاص

ترشيحاتنا

يرفضون مساعدتها لتجاوز أزماتها ويسعون لكسب تعاطفها.. أفريقيا في عيون الدول الكبرى

شكوى رسمية.. تحرك عاجل من بولندا ضد ألمانيا

الصور الأولى لحريق هائل بمول تجاري في مطروح

حريق هائل في مول تجاري بمطروح والحماية المدنية تحاول السيطرة.. بث مباشر

تطورات النيجر.. أنباء عن سيطرة الحرس الرئاسي على مبنى الإذاعة والتليفزيون

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء .. اعرف فضلهما وقصة صومهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه شائعة .. ماهى متلازمة انضغاط العصب

10 قروش رسوم استقبال كل مكالمة هاتفية.. الحكومة توضح الحقيقة والتفاصيل

بفستان قصير من الأمام وطويل من الخلف.. روبي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

تحذير من غرق أوروبا الغربية مع حلول عام 2025.. ما القصة؟

فيديو

اختفاء السجائر من الأسواق.. تحذير عاجل من وقوع أزمة كبيرة

زلازل ضخمة قادمة في عدة مناطق | العالم الهولندي يحذر

48 ساعة نار.. الأرصاد تحذر: القادم أسوأ

محمد رياض يكشف سر عزوف الفنانين عن المسرح والاعتماد على نصوص أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ