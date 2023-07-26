توافد زعماء القارة السمراء على سان بطرسبرج استعدادا لقمة روسيا - أفريقيا

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الإفريقية، اليوم الأربعاء، في الوصول إلى روسيا؛ لحضور القمة "الروسية- الإفريقية" في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

وفي هذا السياق، قالت أمل الحناوي، موفدة "القاهرة الإخبارية" من سان بطرسبرج، إنَّ 49 دولة من القارة الإفريقية ستشارك في القمة حسب تأكيد مصادر روسية.

وأضافت أنَّ رئيسي بوروندي وغينيا ورئيس الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا من ضمن الرؤساء والزعماء الأفارقة الذين وصلوا بالفعل إلى سان بطرسبرج، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي مع نظرائه الأفارقة لقاءات ثنائية قبل القمة.

وكانت الرئاسة أعلنت توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

دعم و تعميق العلاقات المتميزة و التاريخية

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن القمة "الإفريقية - الروسية" جرى تدشينها عام 2019، تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، إذ عقدت دورتها الأولى في سوتشي، تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.