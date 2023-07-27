سعر عيار 24 اليوم 27-7-2023

استقر سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2469 جنيها للشراء وذلك في أول تعاملات اليوم الخميس الموافق 27-7-2023.

وثبت سعر الذهب في مصر دون أي تغيير في محلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم.

عيار 14

استقر سعر عيار 14 الأدني فئة في محلات الصاغة مسجلا نحو 1433 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء



انخفاض طفيف

وانخفض المعدن الأصفر بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد منذ مطلع الأسبوع الجاري في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 21



وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2160 جنيها للشراء.

ارتفاع في المعاملات الفورية

سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع أمس بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1971 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن اقتربت الأسعار يوم أمس من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة لتبدأ في الارتداد نحو الأعلى.

الأيام الأخيرة شهدت تحركات عرضية بالنسبة لأسعار الذهب في نطاقات محددة حيث تجنب المتداولون في الأسواق الرهانات الكبيرة وذلك في ظل تجميع الزخم الكافي للتحرك الأساسي بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وفق جولد بيليون.

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1851 جنيها للشراء.

عيار 14



الجنيه الذهب



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.28 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.8 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في السوق العالمي



وأظهرت أسعار الذهب ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي ولكن يبقى الحذر هو السائد في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، يأتي هذا في ظل توقعات برفع الفائدة ربع درجة مئوية وتوقف البنك عن دورة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام.





تذبذب الذهب

وصف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أسعار الذهب خلال الفترة الحالية بالمتزنة وأن الذهب يشهد حالة اتزان بعد فترة من الاضطراب موضحا أن نسب الارتفاع والانخفاض لم تعد متفاوتة بشكل كبير كما في السابق.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب في تصريحات ل صدى البلد أن الذهب مخزن للقيمة على المدى الطويل وأنه لا داعي للخوف اذا تم الشراء من مستويات مرتفعة عن الأسعار الحالية.

تابع أن مبادرة زيرو جمارك التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، عدا ضريبة القيمة المضافة عن 14%، كان لها تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب بسبب زيادة المعروض حيث دخل ما يزيد عن 300 كيلو ذهب لمصر خلال يونيو الماضي.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن زيادة المعروض يساهم في استقرار الأسعار وتراجعها، لذلك فتوازن العرض والشراء أمر جيد، يتيح الاستقرار للسوق.. ولفت إلى أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب الذي يشهد استقرارا في الأسعار بشكل متوازن مع الأسعار العالمية.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب استمرار استقرار أسعار الذهب بعد إعلان هدد من البنوك طرح الشهادات الدولارية منوها أن السعر الحالي أقرب إلى السعر العالمي وهو ما يؤكد اتزان السعر في الوقت الراهن.

