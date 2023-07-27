أنهى اتفاقه .. صدمة لجماهير الزمالك بشأن نجم المنتخب الأوليمبي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن إنهاء نادي الزمالك اتفاقه مع محمد شحاتة لاعب المنتخب الأوليمبي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: الزمالك أنهى اتفاقه مع محمد شحاتة لاعب المنتخب الأوليمبي.. يتم الاتفاق حاليًا على الأمور المالية بين الزمالك وإدارة طلائع الجيش.. اللاعب تلقى عرض أوروبي وحال تأخر الزمالك في الحسم سيرحل للاحتراف.

وكان الزمالك قد وضع محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتدعيم وسط ملعبه في الموسم الجديد، كونه لاعبًا متميزًا وعنصرًا أساسيًا في منتخب مصر الأولمبي.

وقام مسئولو طلائع الجيش بتمديد عقد محمد شحاتة لمدة 4 سنوات مقبلة، في رسالة مباشرة لعدم وجود نية للموافقة على رحيل اللاعب الشاب.

وكان مسئولو الزمالك يسعون لحسم الصفقة بأسرع وقت، في ظل اهتمام بعض الأندية المحلية والخارجية بضم محمد شحاتة، ولكن الأزمة المالية وأزمة منع الزمالك من القيد التي لم يتم حلها بعد أخرت تحرك الزمالك ليقوم مسئولو طلائع الجيش بتمديد عقد شحاتة 4 مواسم.