شاهد .. لحظة إعلان عزل رئيس النيجر محمد بازوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة من التلفزيون الرسمي في النيجر توثق لحظة إعلان مجموعة عسكرية عزل الرئيس محمد بازوم وإعلان تشكيل "مجلس دفاع وطني".

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الانقلابيين الذين عزلوا رئيس النيجر محمد بازوم، منذ قليل، أعلنوا تعليق عمل المؤسسات كافة وإغلاق الحدود وحظر التجول حتى إشعار آخر.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدره الانقلابيون للتلفزيون الرسمي في النيجر قوله: "نؤكد على احترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات السابقة، ونؤكد التزامنا باحترام كل تعهدات النيجر".

ومنذ قليل، أعلن العسكريون المتمردون عزل الرئيس محمد بازوم رسميًا من رئاسة البلاد، وذلك بعد يوم واحد من احتجازه.

وفي وقت سابق أمس، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدؤوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، "إذا لم يعودوا لرشدهم".

ونقلت الوكالة قول رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: "رئيس بنين سيغادر إلى هناك الآن.. إنه في طريقه إلى النيجر".

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في ابوجا: "سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر. وتتولى نيجيريا راهنا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

