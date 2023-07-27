المصريين الأحرار بأسيوط ينظم قافلة طبية للأطفال

نظمت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط قافلة طبية للكشف علي الأطفال بالتعاون مع الدكتورة أية عبدالقادر ذكى أخصائي طب الأطفال.

إجراء الكشف الطبي علي الأطفال

قال محمد أبو عين أمين شباب المصريين الأحرار لجنوب الصعيد، إن القافلة الطبية شملت إجراء الكشف الطبي علي الأطفال وكشف الباطنة وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة بتخفيضات تتجاوز الـ 60٪ وذلك تخفيفا علي المواطنين وتلبية لحاجة الشارع.

وأضاف أن تحركات الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب يستهدف خدمة كافة المحافظات بشتي السبل الممكنة، ومعاونة الجهات المختصة لخدمة أهالينا.

ووجه أبو عين الشكر والتقدير

للدكتورة آية عبدالقادر ذكى اخصائي طب الأطفال بأسيوط علي توفير خصم 75% وبجانب معمل تحاليل طبية لأطفال أسيوط واستضافة قافلة اليوم الواحد داخل عيادتها الخاصة.

وأكد أمين شباب المصريين الأحرار بجنوب الصعيد أن القافلة باكورة المزيد من الأنشطة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة الغراء وتقديم أفضل خدمة ممكنة وفق آليات الخدمة التي يوفرها الحزب.