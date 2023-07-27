الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية: فضل ربنا كبير ونفسي أدخل اللغات والترجمة

أعرب الطالب مصطفى سعيد عبدالرحيم إبراهيم من محافظة القاهرة معهد 15 مايو، الحاصل على المركز الخامس مكرر من أوائل الثانوية الازهرية على القسم الأدبي، مجموع 611 بنسبة مئوية 96,98%

وقال: "والدتي ايقظتني من النوم على خبر انني من الأوائل وكانت تبكي من فرحتها وأنا لم أكن أصدق".

وأضاف لـ صدى البلد: “فضل ربنا علي كبير في كل شيء فكنت أدعو الله أن يجبر بخاطري ويوفقني ويعاملني بفضله لا بعدله.. كان عندي أمل ان ربنا يحطني في مكانة زي كدا، ورغم ان 3 ثانوي سنة طويلة وثقيلة في مذاكرتها الكثيرة إلا أن فضل الله كان يحاوطني وييسر لي كل اموري”.

وتابع قائلا: "لم أحدد عدد ساعات المذاكرة ولكن بشوف كم المذاكرة اللى عندي مكنتش بحسبها بالساعات نهائي، ولكن كان يصل بي الأمر أن اذاكر طول اليوم، كنت احب مذاكرة التاريخ والجغرافيا كثيرا، واللغات أيضا".

وأشار إلى أن أصعب امتحان كان البلاغة وأسهل امتحان القرآن والتوحيد، وفي الآخر ليست بشطارتي ولكن كانت بتوفيق وفضل ربنا عليا.

وعن هوايته، قال إنه يحب لعب كرة قدم، ولعبة ستريت ورك اوت “نفس فكرة الجيم ولكن دون حديد”.

وعن أمنيته، قال: "نفسي ادخل كلية اللغات والترجمة قسم ألماني، ولكن هصلي استخارة الأول".