عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية: فضل ربنا كبير ونفسي أدخل اللغات والترجمة

صدى البلد

أعرب الطالب مصطفى سعيد عبدالرحيم إبراهيم من محافظة القاهرة معهد 15 مايو، الحاصل على المركز الخامس مكرر من أوائل الثانوية الازهرية على القسم الأدبي، مجموع 611 بنسبة مئوية 96,98%

وقال: "والدتي ايقظتني من النوم على خبر انني من الأوائل وكانت تبكي من فرحتها وأنا لم أكن أصدق".

وأضاف لـ صدى البلد: “فضل ربنا علي كبير في كل شيء فكنت أدعو الله أن يجبر بخاطري ويوفقني ويعاملني بفضله لا بعدله.. كان عندي أمل ان ربنا يحطني في مكانة زي كدا، ورغم ان 3 ثانوي سنة طويلة وثقيلة في مذاكرتها الكثيرة إلا أن فضل الله كان يحاوطني وييسر لي كل اموري”.  

 

وتابع قائلا: "لم أحدد عدد ساعات المذاكرة ولكن بشوف كم المذاكرة اللى عندي مكنتش بحسبها بالساعات نهائي، ولكن كان يصل بي الأمر أن اذاكر طول اليوم، كنت احب مذاكرة التاريخ والجغرافيا كثيرا، واللغات أيضا".

وأشار إلى أن أصعب امتحان كان البلاغة وأسهل امتحان القرآن والتوحيد، وفي الآخر ليست بشطارتي ولكن كانت بتوفيق وفضل ربنا عليا. 

وعن هوايته، قال إنه  يحب لعب كرة قدم، ولعبة ستريت ورك اوت “نفس فكرة الجيم ولكن دون حديد”. 

وعن أمنيته، قال: "نفسي ادخل كلية اللغات والترجمة قسم ألماني، ولكن هصلي استخارة الأول".

نتيجة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

أزمة دولار.. ننشر بالمستندات حيثيات قرار فيفا بتغريم وحرمان الزمالك من القيد

خطفها من الأهلي والزمالك.. بيراميدز يحسم صفقة أجنبية سوبر

نتيجة الثانوية العامة 2023| لم يحصل طالب على 100% ومفيش مجاميع فلكية

ترشيحاتنا

غير مسبوق.. تحرك عسكري ضخم لـ الجيش الأوكراني في شرق البلاد

طائرة عسكرية فرنسية تهبط في مطار النيجر رغم إغلاق المجال الجوي

الخامس مكرر على الثانوية الأزهرية: فضل ربنا كبير ونفسي أدخل اللغات والترجمة

أخبار التوك شو.. نتيجة الثانوية العامة 2023.. نجم الزمالك عن انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي: حرام وكارثة

إجراء عاجل من زيلينسكي لتجنب الانتخابات في أوكرانيا

مكالمة هاتفية.. ماذا قال شيخ الأزهر لأسرة الطالبة الأولى مكرر علمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

ماذا يحدث عندما تلدغك البعوضة "الناموسية"

فيديو

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ