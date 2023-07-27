إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بنسبة نجاح 52.38%.. والضويني: الأحد المقبل بداية تلقي التظلمات

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وكيل الأزهر يعلن النتيجة بنسبة نجاح 52.38%

الضويني يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023

الأحد المقبل بداية تلقي التظلمات على نتيجة الثانوية

عقوبات صارمة على المتورطين في أخطاء التصحيح

ابنة رئيس جامعة الأزهر السابق تحصل على الرابع بالقسم العلمي

عقد الأزهر الشريف ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، حيث اعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وبث المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.

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كما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 ، بشكل عام 52.38% ، وكانت نسبة النجاح في القسم الأدبي فقط 46.63% وفي القسم العلمي بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34%.

وفي هذا التقرير نكشف عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في كل الأقسام.

أوائل القسم العلمي:

الأول: أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول مكرر: حبيبة السيد مصطفى، معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول المكرر: عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية بالغربية، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الرابع: أسامه محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفر الشيخ، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: أشرقت إبراهيم صلاح السيد الهدهد، معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: محمود حسين السيد، معهد كفر صقر بالشرقية، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مریم هشام عبد العزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بالبحيرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: هند أحمد شحاته، معهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

العاشر: أسماء محمد عبد الغفار، معهد فتيات دمنهور النموذجي بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: آية حسين طه محمد، معهد فتيات الشقر ببنى سويف، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.



العاشر مكرر: زينب بركات حسن، معهد فتيات نصر الله بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد على محمد علي حسن، معهد صندلا لكفر الشيخ، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد مصطفى عبد الوهاب، معهد حلمية الزيتون النموذجي بالقاهرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمود سعد حسين عبد السميع، معهد صفط اللبن بالجيزة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: مروة خالد عيسى، معهد فتيات ميت النحال بالدقهلية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: يوسف عمر عمر عبد العزيز، معهد الجديدة بالشرقية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

أوائل القسم الأدبي:-

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة،بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد ١٥ مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

أوائل المكفوفين

الأول: الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.



الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.



وأشاد الدكتور الضويني بطلاب الأزهر، مؤكدا أنهم ضربوا هذا العام المثل في الانضباط داخل لجان الامتحانات، في ظل ما قام به الأزهر من جهود كبيرة بدأت مع العملية التعليمية وانتهت بأعمال الامتحانات بما يضمن توفير مناخ آمن ومشجع على التعليم والتحصيل والتفوق ويضمن سلاسة وانضباط عملية الامتحانات، وغايتنا من هذه الجهود تحقيق العدالة بين الطلاب، وتوفير فرص متساوية للجميع، وأن يأخذ كل طالب حقه ويعرف مستواه الحقيقي، وتأكيد معنى استمرارية التعليم، لبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة، وقد جاءت امتحانات هذا العام مواكبة للأنظمة الحديثة في الامتحانات كتدريب عملي لهم على المرحلة المقبلة بالجامعة.

وبيّن وكيل الأزهر أنه قد وضع الأسئلة هذا العام مستشارو المواد التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في جميع التخصصات، بمشاركة خبراء من جامعة الأزهر، ومرت عملية الامتحان بسلام نظرا للعناية بكل تفاصيلها بدءا من إعداد الأسئلة والطباعة والتوزيع وتوخي أعلى معايير الأمانة في هذا كله، وأنه قد شهد هذا العام لأول مرة تفعيل الخدمة الإلكترونية بشكل كبير من خلال تقدم الطالب للامتحانات من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر بوابة الأزهر، حيث يقوم الطالب بملء بياناته كاملة وبصورته الشخصية ويسلمها إلى شئون الطلاب بالمعهد تمهيدا لإلغاء الاستمارة الورقية من العام المقبل، وكذا المتقدمون لرئاسة اللجان ومساعدوهم قاموا بالتسجيل على بوابة الأزهر ليختار من بينهم العدد المطلوب للجان، كما تم هذا العام اختيار الملاحظين وتجهيز خطابات الندب بشكل إلكتروني.

واستعرض فضيلته جهود الأزهر في المجال التعليمي، مبينا أن الأزهر قد قدم خلال الفترة الأخيرة جهودا متميزة من أجل نهضة التعليم الأزهري منها ما هو مستمر على مدار العام؛ لرفع مستوى المعلمين والموجهين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية التي أسهمت بدور محوري في الارتقاء بشئون التعليم الأزهري قبل الجامعي، واتخاذ كل ما يلزم نحو الإعداد الجيد للمعلمين والموجهين بجميع المعاهد والإدارات، والمناطق الأزهرية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المناهج التعليمية الجديدة والقديمة منها، عبر عقد وتنظيم حزمة من الدورات التدريبية داخل الأزهر وخارجه بالتعاون مع الهيئات المعنية.

ولفت وكيل الأزهر إلى اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ما يزيد على ألف وثلاثمائة معهد أزهري، وأنه سيشهد العام الدراسي القادم تقدم عدد أكبر من المعاهد بمختلف المراحل التعليمية، في ظل السياسة التي ينتهجها الأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من زيادة الأعداد بشكل تدريجي مع المحافظة على نسب الاعتماد، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام الأزهر بخطط جودة التعليم وتطوير نظم العمل وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعاهد التي يتم إدراجها بخطة الجودة سنويا لضمان جودة التعليم والاعتماد مع الحفاظ على تحقيق نسب اعتماد متميزة.

واستكمل فضيلته جهود الأزهر في المجال التعليمي، مبينا أن قطاع المعاهد الأزهرية نفذ عددا من المشروعات لطلابه ومعلميه وموجهيه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فمن مشروعات الطلاب: (نحلة الأزهر القومية للتهجي في اللغة الإنجليزية، والمترجم الناشئ، وفارس المتون، والأسبوع العربي للبرمجة، والخوارزمي الصغير، والأزهر يبرمج، والتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات) وذلك بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفيما يخص المعلمين فقد نفذ القطاع برنامج (علم- تفاعل- كن ملهما)، مع المجلس الثقافي البريطاني، وكذا برنامج تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لمعاهد اللغات، وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية، وأعد للموجهين برنامج المرشد الأكاديمي في اللغة الإنجليزية، وسيشهد العام المقبل إطلاق عدد أكبر من المشروعات منها نحلة الإعراب في اللغة العربية، ونحلة الأحكام الشرعية في العلوم الشرعية، جنبا إلى جنب مع نحلة الأزهر القومية للتهجي في اللغة الإنجليزية.

واختتم وكيل الأزهر كلمته في المؤتمر الصحفي أنه استمرارا في التيسير على أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتاح للمناطق الأزهرية إمكانية طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب فور اعتماد النتيجة، أما في حال رغبة الطالب في الحصول على اعتماد وزارة الخارجية فعليه أن يتوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة، وبالنسبة لقاعدة البيانات فسيتم تحديثها دوريا وفق التعديلات الطارئة ونتائج الطعون بالتنسيق الدائم بين الجهات المختصة بالأزهر، وفيما يخص فتح باب التظلمات على النتيجة فسيتم ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023م، وستفعل منظومة التظلمات الإلكترونية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يقدم الطالب الطعن بالمنطقة ويدفع الرسوم المقررة ويطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من يوم التعارف، وأنه تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة مائة جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب في التصحيح، مهنئا الناجحين ومتمنيا لهم دوام التفوق والتميز.