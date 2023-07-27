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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل حاولت فرنسا إجلاء رئيس النيجر بطائرة عسكرية؟

محمد بازوم
محمد بازوم

كشفت وسائل إعلام في النيجر، أن فرنسا أرسلت طائرة عسكرية إلى العاصمة نيامي في اختراق للمجال الجوي بعدما أعلن الجيش غلق الحدود البرية والجوية في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم أمس الأربعاء.

ونشر تلفزيون النيجر، بيان مصور لمسئول عسكري ندد فيه بانتهاك الجيش الفرنسي لإغلاق الحدود بعد هبوط طائرة عسكرية من طراز A400M في مطار نيامي صباح اليوم في الساعة 6 صباحا.

وأصر المسئول العسكري في بيانه المذاع على تلفزيون النيجر، على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام البيان رقم 3، الذي أمر بإغلاق الحدود الجوية والبرية.

وعلق كاميرون هدسون محلل ومستشار في قضايا السلام والأمن والحوكمة الأفريقية، على خبر الاختراق الفرنسي لأجواء النيجر بالقول إن " الأنباء تؤكد أن فرنسا أرسلت طائرة عسكرية إلى نيامي لإخلاء بازوم".

وأضاف "هدسون" عبر حسابه بموقع "تويتر" الذي تغير إسمه إلى "إكس": "نهج تدخلي فرنسي قديم جدا في المدرسة لرعاية "الرجل" الذي لا يزال على قيد الحياة، ومع ذلك على الرغم من الوجود العسكري الأمريكي - الفرنسي الكبير في النيجر، لا توجد فرصة لاتخاذ إجراء لعكس الانقلاب".

وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية في وقت سابق من اليوم الخميس، أن متظاهرين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة نيامي يرفعون علم روسيا، حيث تجري محاولة انقلاب نفذها نحو سبعين جنديا اعتقلوا الرئيس محمد بازوم منذ يوم أمس، وأعلنوا إقالته.

مظاهرة مؤيدة للانقلاب في النيجر ترفع أعلام روسيا .. شاهد

المحاولة الثالثة.. إجماع دولي على إدانة الانقلاب في النيجر

وأعلن عدد من الدول إدانتها الشديدة للانقلاب في النيجر، وطالبوا بضرورة وقف تصاعد الأحداث في البلد الواقع بغرب القارة السمراء.

وتعد هذه المحاولة الانقلابية الثالثة التي يتعرض لها "بازوم" حيث شهدت النيجر في مارس 2021 محاولة انقلاب فاشلة كادت أن تقطع الطريق بينه وبين الرئاسة قبل أن يتولى الحكم بخمسة أيام، وتكررت نفس المحاولة الفاشلة في مارس الماضي حينما كان بازوم في زيارة خارجية إلى تركيا، إلا أنه يبدو أن المحاولة الثالثة سيكتب لها النجاح بعدما حاصره جنود الحرس الرئاسي في قصره أمس الأربعاء، وإعلان الجيش دعم المحاولة الانقلابية.

فرنسا النيجر محمد بازوم الانقلاب

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