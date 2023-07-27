أخلص لخدمة وطنه | السيسي يعزّي رئيس الإمارات في وفاة شقيقه

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تقدم بخالص التعازي والمواساة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، منوهاً إلى ما قدمه الفقيد من عطاء وإخلاص لخدمة وطنه، ولتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، راجياً الله عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبه؛ أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أعرب عنها الرئيس السيسي، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات قيادة وشعباً، ومعرباً عن خالص تمنياته بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.