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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسر 750 جنيها .. سقوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-7-2023

سعر الذهب اليوم الجمعة
سعر الذهب اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة تواصل الهبوط في مصر بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 750 جنيه من أعلى مستوياته عند 2900 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-7-2023 مستوى 2150 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-7-2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,140 شراء 2,150
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 1,834 شراء 1,843
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,446 شراء 2,457
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بيع 17,120 شراء 17,200

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,446 شراء 2,457
عيار 22بيع 2,242 شراء 2,252
عيار 21بيع 2,140 شراء 2,150
عيار 18بيع 1,834 شراء 1,843
عيار 14بيع 1,427 شراء 1,433
عيار 12بيع 1,223 شراء 1,229
الاونصةبيع 76,062 شراء 76,417
الجنيه الذهببيع 17,120 شراء 17,200
الكيلوبيع 2,445,714 شراء 2,457,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس 27 يوليو مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1978.70 دولار.

وقال بريان لان من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبًا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتًا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر أيلول بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.04 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1264.64 دولار.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب محليا  بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:
يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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