استمرار فعاليات المقابلات للانضمام للموسم الخامس من YLY

استمر متطوعو وزارة الشباب والرياضة المعروف بشباب يدير شباب (YLY ) ضمن فعاليات اليوم الثالث في إجراء المقابلات الشخصية مع الشباب المتقدمين للإنضمام للموسم الخامس لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة في القاهرة الكبرى، والتي استمرت في المركز الأولمبي بالمعادي.

اقترب عدد المتقدمين في القاهرة الكبرى من ٣٠٠٠متطوع، وبدأ شباب (YLY ) بإجراء المقابلات بدءاً من يوم الاثنين الماضي الموافق 24/7/2023، ومازالوا مستمرين في إجرائها لمدة خمسة أيام، واليوم هو اليوم الثالث لإجراء هذه المقابلات، التي تمت تحت رعاية الدكتور " أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وبالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وقامت لجنة الاعلام بتغطية فعاليات المقابلات خلال الخمسة أيام.

وأصبح شباب YLY ينتشرون في جميع محافظات الجمهورية لإجراء المقابلات.

يُذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة أطلقه وزير الشباب والرياضة الدكتور "أشرف صبحي"عام 2018، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتدريب وتثقيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.