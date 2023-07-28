يفهموها وهي طايرة.. أبراج تتسم بالذكاء الشديد | هل أنت منهم؟

الذكاء من الصفات المفضلة للجميع سواء الرجل أو الست ، فالرجل الذكي والمرأة الذكية يجيدان التعامل مع كل الواقف بحكمة وحرص ، ولأن الأبراج تدخل في كل يء ، وعلى الرغم من اختلاف الأبراج من حيث الصفات إلا أن هناك بعض الأبراج التي تُعتبر أكثر ذكاءً عن غيرها باختلاف أنواع الذكاء؛ فهناك الذكاء الأكاديمي والذكاء العاطفي..

نرصد في هذا التقرير الابراج الاكثر ذكاء وفقا لموقع Pink villa

الابراج الاكثر ذكاءا :

برج الدلو:

أبراج تتميز بذكائها الشديد.على الرغم من طبيعته المستقلة، فإنه ودود ومؤنس، يستمتع بالتواصل مع الآخرين والمشاركة في محادثات هادفة ،قد يكون لديه دائرة متنوعة من الأصدقاء ويقدر تبادل الأفكار ووجهات النظر. إنه منفتح بتفكيره التقدمي، غالباً ما يتقبل الأفكار الجديدة ويستمتع بالمشاركة في المناقشات الفكرية، يعتبر شغوفاً بالقضايا الاجتماعية وقد يعمل بنشاط من أجل إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، يقدر استقلاله ويميل إلى امتلاك شعور قوي بالفردية، يتمتع بإحساس قوي بالعدالة الاجتماعية واهتماماً عميقاً برفاهية الآخرين. قد ينخرط بنشاط في القضايا الإنسانية ويعمل من أجل.

برج العذراء:

يعرف بمهاراته التنظيمية ، إنه يتفوق في التخطيط وإدارة وقته بفعالية. ويُعرف بمصداقيته وإحساسه بالمسؤولية، يعتبر جديراً بالثقة ويمكن الاعتماد عليه للوفاء بالتزاماته ويسعى لتلبية المعايير العالية في جميع مجالات الحياة الأمر الذي يجعله من أبراج تتميز بذكائها الشديد. يقدر الاستقرار والتطبيق العملي. لديه نهج واقعي في الحياة ويميل إلى التركيز على النتائج الملموسة. لديه إحساس قوي بالواجب ويهتم بصدق برفاهية الآخرين

برج العقرب:

لديه منطق إدراكي قوي يجعله يشعر ببعض الأحداث والخطط المستقبلية، أيضًا لديه القدرة على سرعة تحقيق المهام المطلوبة والوصول للخطط التي تم تحضيرها مسبقًا من الصعب أن تتفوق في خداع برج العقرب بسبب قوته العقلية وذكائه الإدراكي، أيضًا

وعند أول حوار يبدأ برج العقرب في إظهار ذكائه وإمكانيته التي يجعل الجميع يستغرب من كم المعلومات التي يعلمها.

الثور:

مولود برج الثور يتسم بالذكاء الشديد ولكنه يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب الأحداث التي تدور في محيطه ، إلا أنه يتمتع بذاكرة قوية تساعده على أخذ القرارات بناء على تلك الأحداث وإن جاءت متأخرة قليلاً

برج القوس:

أبرز ما يتميز به مولود القوس قدرته على التعلم من أجل تحقيق التقدم وتنمية ذكائه المتوسط ،وغالباً ما ينجح في ذلك من خلال القراءة والاستفادة من التجارب ،يخضع برج القوس لحكم كوكب المُشترى، وهو كوكب الحظ والمعرفة والاستكشاف، مما يجعل مواليد برج القوس مُحبين للاستكشاف والبحث عن آفاقٍ جديدة.

يتميز برج القوس بالتفكير المتفتح والقدرة على استيعاب الأفكار الجديدة دون تحيز، لذلك ستجد مواليد لمواليد هذا البرج اهتمامات متعددة ويبحثون دائمًا عن تجربة جديدة مثيرة.